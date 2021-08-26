«Спартак» сообщил о том, что защитник Коробов и форвард Лазарев покидают клуб
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«Спартак» объявил о том, что защитник Дмитрий Коробов покидает клуб.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 32-летним защитником расторгнут по соглашению сторон.
Ранее Коробов был помещён клубом в список отказов КХЛ. Защитник в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 матчах за «Салават Юлаев», в которых отдал семь результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф защитник сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.
Также был расторгнут просмотровый контракт с форвардом Антоном Лазаревым. В прошлом сезоне 31-летний нападающий выступал за челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь», в 31 матче регулярного чемпионата на его счету 9 (4+5) результативных баллов при полезности «-3».
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