Стась — о 0:1 с Польшей: извиняюсь перед всеми болельщиками сборной Беларуси за результат

Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась подвёл итоги матча с Польшей (0:1) в квалификационном раунде к Олимпийским играм — 2022.



«Очень много бросков, но шайба так и не зашла в ворота. Почему? Правильно вы сказали. Итог матча — на табло. Очень неприятное поражение. Готовились к игре. Не могу сказать, что была какая-то недооценка соперника, её не было. В первую очередь хочу извиниться перед всеми болельщиками за результат. Не могу сказать, что мы суперплохо играли. Но не хватило хладнокровия. И вратарь у них здорово сыграл, но это не оправдание, конечно.



В начале игры было много сумбура. Было очень много непонятной борьбы. Что касается второй половины игры, поляки действовали очень просто. Это принесло им результат. Мы все хотели каким-то академизмом заниматься, искали лишний пас. Это нас погубило.



Впереди ещё два матча. Да, ещё шансы есть. Никто голову пеплом не посыпает. Начнём с завтрашнего матча. Надеюсь, покажем ту игру, которую от нас ждут», — приводит слова Стася сайт Федерации хоккея Беларуси.