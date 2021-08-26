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Сборная Латвии одержала разгромную победу над Италией в рамках отбора к ОИ-2022

Сборная Латвии одержала разгромную победу над Италией в рамках отбора к ОИ-2022
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Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Италии в рамках отборочных матчей к Олимпийским играм 2022 года со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

На 4-й минуте счёт открыл защитник Янис Якс. Через две минуты удвоил преимущество форвард Родриго Аболс. На 27-й минуте третий гол забил защитник Кристиан Рубинс.

На 30-й минуте в ситуации «пять на три» шайбу забросил нападающий Микс Индрашис. Также он оформил и пятое взятие ворот на 50-й минуте, сделав дубль. Через 3 минуте в большинстве шестой гол забил Каспарс Даугавиньш.

В первом матче отборочной группы, состоявшемся сегодня ранее, Франция обыграла Венгрию со счётом 5:3.

Следующий матч Латвия сыграет завтра, 27 августа, с венграми. Начало — в 20:00 мск. Также сборная Италии встретится с командой Франции в 16:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 19:30 МСК
Италия
Окончен
0 : 6
Латвия
0:1 Якс (Дарзиньш) – 03:23' (5x5)   0:2 Аболс (Букартс, Даугавиньш) – 05:28' (5x5)   0:3 Рубинс (Букартс, Балинскис) – 26:15' (5x5)   0:4 Индрашис (Дарзиньш) – 29:48' (5x3)   0:5 Индрашис (Гиргенсонс, Рубинс) – 48:56' (5x5)   0:6 Даугавиньш (Пунненовс) – 52:54' (5x4)
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