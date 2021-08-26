Сборная Латвии одержала разгромную победу над Италией в рамках отбора к ОИ-2022

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Италии в рамках отборочных матчей к Олимпийским играм 2022 года со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
На 4-й минуте счёт открыл защитник Янис Якс. Через две минуты удвоил преимущество форвард Родриго Аболс. На 27-й минуте третий гол забил защитник Кристиан Рубинс.
На 30-й минуте в ситуации «пять на три» шайбу забросил нападающий Микс Индрашис. Также он оформил и пятое взятие ворот на 50-й минуте, сделав дубль. Через 3 минуте в большинстве шестой гол забил Каспарс Даугавиньш.
В первом матче отборочной группы, состоявшемся сегодня ранее, Франция обыграла Венгрию со счётом 5:3.
Следующий матч Латвия сыграет завтра, 27 августа, с венграми. Начало — в 20:00 мск. Также сборная Италии встретится с командой Франции в 16:00 по московскому времени.
- 26 августа 2021
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