«Авангард» с минимальным преимуществом обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

Омский «Авангард» одержал победу над ХК «Сочи» в рамках турнира имени Николая Пучкова со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



Счёт в матче на 32-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл финский защитник Оливер Каски. Ассистентами выступили Арсений Грицюк и Наиль Якупов. На 49-й минуте сравнял счёт форвард «Сочи» Кирилл Пилипенко. Авторы голевых передач — Никита Феоктистов и Богдан Якимов. Через 8 секунд победную шайбу в составе омского клуба забил нападающий Ярослав Косов. Ассистент — Денис Зернов.



После трёх игр на турнире «Авангард» набрал 4 балла и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Сочи» после двух матчей расположился на последней строчке, не набрав баллов.

Следующий матч омский клуб проведёт в субботу, 28 августа, со СКА. Начало — в 17:00 мск. «Сочи» в этот же день сыграет с «Северсталью». Стартовый свисток — в 11:00 мск.