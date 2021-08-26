Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный директор «Спартака» сообщил, на какие позиции клуб ищет усиление

Спортивный директор «Спартака» сообщил, на какие позиции клуб ищет усиление
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сообщил о том, на какие позиции клуб продолжает поиски игроков.

«Что касается усиления, на данный момент у нас была задача найти центров в первое-второе звено, поэтому, получив Локтионова, мы считаем, что промежуточную задачу мы выполнили. Нам хотелось бы усилиться, в том числе мы продолжаем поиски игроков и на иностранном рынке, но ситуация такая, что многие команды ещё даже не укомплектовали пять легионеров, потому что рынок пустой — новая команда Национальной хоккейной лиги, пандемия усложняют поиски.

Подписывая контракт с иностранцем, мы хотим получить игрока, который реально усилит команду. На данный момент нам кажется, что защитная линия у нас укомплектована, поэтому основной поиск игроков ведётся в атаку: нам нужен минимум один хороший центральный, крайние в первые два звена и, конечно, необходимо добавить глубины составу, сейчас у нас несколько травмированных, поэтому имеем ограниченный набор игроков», — приводит слова Беляева ТАСС.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021