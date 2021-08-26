Спортивный директор «Спартака» сообщил, на какие позиции клуб ищет усиление

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сообщил о том, на какие позиции клуб продолжает поиски игроков.



«Что касается усиления, на данный момент у нас была задача найти центров в первое-второе звено, поэтому, получив Локтионова, мы считаем, что промежуточную задачу мы выполнили. Нам хотелось бы усилиться, в том числе мы продолжаем поиски игроков и на иностранном рынке, но ситуация такая, что многие команды ещё даже не укомплектовали пять легионеров, потому что рынок пустой — новая команда Национальной хоккейной лиги, пандемия усложняют поиски.



Подписывая контракт с иностранцем, мы хотим получить игрока, который реально усилит команду. На данный момент нам кажется, что защитная линия у нас укомплектована, поэтому основной поиск игроков ведётся в атаку: нам нужен минимум один хороший центральный, крайние в первые два звена и, конечно, необходимо добавить глубины составу, сейчас у нас несколько травмированных, поэтому имеем ограниченный набор игроков», — приводит слова Беляева ТАСС.