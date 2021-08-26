Норвегия одержала уверенную победу над Южной Кореей в квалификации к Олимпиаде-2022

Сборная Норвегии одержала победу над Южной Кореей в рамках квалификационных матчей к Олимпийским играм 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Осло на стадионе «Йордал Амфи».



В составе норвежской команды забитыми шайбами отметились защитники Эрленн Лесунн и Стефан Эспеланн, а также нападающие Кен-Андре Олимб и Тобиас Линдстрём. У Южной Кореи единственный гол забил форвард Ки Сун Ким.



Также в данной отборочной группе сегодня ранее сборная Дании одержала победу над Словенией со счётом 4:3.



В следующем матче сборная Норвегии сыграет со словенцами завтра, 27 августа. Начало — в 22:00 мск. Южная Корея в этот же день встретится с Данией. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.