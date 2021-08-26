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Норвегия одержала уверенную победу над Южной Кореей в квалификации к Олимпиаде-2022

Норвегия одержала уверенную победу над Южной Кореей в квалификации к Олимпиаде-2022
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Сборная Норвегии одержала победу над Южной Кореей в рамках квалификационных матчей к Олимпийским играм 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Осло на стадионе «Йордал Амфи».

В составе норвежской команды забитыми шайбами отметились защитники Эрленн Лесунн и Стефан Эспеланн, а также нападающие Кен-Андре Олимб и Тобиас Линдстрём. У Южной Кореи единственный гол забил форвард Ки Сун Ким.

Также в данной отборочной группе сегодня ранее сборная Дании одержала победу над Словенией со счётом 4:3.

В следующем матче сборная Норвегии сыграет со словенцами завтра, 27 августа. Начало — в 22:00 мск. Южная Корея в этот же день встретится с Данией. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 20:00 МСК
Южная Корея
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Ким (Син, Син) – 05:47' (5x5)   1:1 Лесунн (Ольден, Треттенес) – 06:07' (5x5)   1:2 Олимб (Россели Ольсен) – 08:32' (5x5)   1:3 Эспеланн (Россели Ольсен, Олимб) – 24:22' (5x5)   1:4 Линдстрём (Косастуль, Эспеланн) – 49:35' (5x5)
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