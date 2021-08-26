Сборная России одержала уверенную победу над Швецией на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России одержала победу над командой Швеции на Турнире четырёх наций со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Годонине (Чехия) на стадионе «Зимний стадион Годонин имени Вацлава Недоманского».



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Иван Дидковский, Илья Иванцов, Семён Демидов и Василий Пономарёв. Единственную шайбу сборной Швеции в большинстве забросил форвард Людвиг Адам.



Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.



Следующий матч российская команда проведёт завтра, 27 августа, с командой Финляндии. Начало — в 16:00 мск.