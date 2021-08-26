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Сборная России одержала уверенную победу над Швецией на Турнире четырёх наций

Сборная России одержала уверенную победу над Швецией на Турнире четырёх наций
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Молодёжная сборная России одержала победу над командой Швеции на Турнире четырёх наций со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Годонине (Чехия) на стадионе «Зимний стадион Годонин имени Вацлава Недоманского».

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Иван Дидковский, Илья Иванцов, Семён Демидов и Василий Пономарёв. Единственную шайбу сборной Швеции в большинстве забросил форвард Людвиг Адам.

Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

Следующий матч российская команда проведёт завтра, 27 августа, с командой Финляндии. Начало — в 16:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
26 августа 2021, четверг. 20:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 1
Швеция U20
1:0 Дидковский (Федотов) – 03:51' (5x5)   2:0 Иванцов – 22:50' (5x5)   3:0 Демидов (Иванцов) – 48:52' (5x5)   3:1 Перссон – 54:40' (5x5)   4:1 Пономарёв (Демидов) – 59:31' (5x5)
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