Хоккей. Турнирное положение команд в квалификации к Олимпийским играм — 2022

Сегодня, 26 августа, стартовал финальный отборочный этап к олимпийскому хоккейному турниру.



В группе D команда Словакии обыграла сборную Австрии со счётом 2:1. Польша сенсационно переиграла Беларусь (1:0).



Сборная Франции оказалась сильнее команды Венгрии, обыграв её со счётом 5:3. В другом матче группы E Латвия разгромила Италию (6:0).



В группе F норвежская команда уверенно обыграла Южную Корею (4:1). Сборная Дании оказалась сильнее Словении со счётом 4:3.

Завтра, 27 августа, состоится второй тур. В 16:00 мск сыграют команды Франции и Италии, в 16:15 начнётся матч Беларусь — Австрия. В 18:00 по московскому времени стартует встреча между Данией и Южной Кореей. Команды Латвии и Венгрии начнут игру в 20:00 мск. В 20:15 по Москве сыграют сборные Словакии и Польши. Последний матч начнётся в 22:00 мск — Норвегия — Словения.