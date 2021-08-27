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Сборная Канады крупно обыграла США в матче ЖЧМ-2021

Сборная Канады крупно обыграла США в матче ЖЧМ-2021
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Завершился матч заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная Канады встречалась с США. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончился победой канадцев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Мелоди Дауст, Рената Фаст, Джейми Рэттрей (дважды) и Сара Нурс. Единственную шайбу за США забросил Ли Стеклейн.

Сборная Канады выиграла все матчи на групповой стадии ЖЧМ-2021. Отметим, в каждом матче команда забивала ровно пять шайб. На своём пути команда обыграла «Финляндию» (5:3) и Россию (5:1), «Финляндию» (5:0) и США (5:1).

Для США это первое поражение на групповой стадии турнира. Ранее американки обыграли «Швейцарию» (3:0), Финляндию (3:0) и Россию (6:0).

ЧМ-2021 (ж). Группа A
27 августа 2021, пятница. 01:00 МСК
США
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Дауст (Спунер, Ларок) – 07:13' (5x5)   0:2 Фаст (Кларк, Дауст) – 13:50' (5x5)   0:3 Рэттрей (Дженнер) – 24:18' (5x5)   0:4 Рэттрей (Дженнер) – 27:16' (5x5)   0:5 Нурс – 30:36' (4x5)   1:5 Стеклейн (Комфер, Скамурра) – 42:44' (5x5)
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