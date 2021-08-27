Сборная Канады крупно обыграла США в матче ЖЧМ-2021
Поделиться
Завершился матч заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная Канады встречалась с США. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончился победой канадцев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Мелоди Дауст, Рената Фаст, Джейми Рэттрей (дважды) и Сара Нурс. Единственную шайбу за США забросил Ли Стеклейн.
Сборная Канады выиграла все матчи на групповой стадии ЖЧМ-2021. Отметим, в каждом матче команда забивала ровно пять шайб. На своём пути команда обыграла «Финляндию» (5:3) и Россию (5:1), «Финляндию» (5:0) и США (5:1).
Для США это первое поражение на групповой стадии турнира. Ранее американки обыграли «Швейцарию» (3:0), Финляндию (3:0) и Россию (6:0).
ЧМ-2021 (ж). Группа A
27 августа 2021, пятница. 01:00 МСК
США
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Дауст (Спунер, Ларок) – 07:13' (5x5) 0:2 Фаст (Кларк, Дауст) – 13:50' (5x5) 0:3 Рэттрей (Дженнер) – 24:18' (5x5) 0:4 Рэттрей (Дженнер) – 27:16' (5x5) 0:5 Нурс – 30:36' (4x5) 1:5 Стеклейн (Комфер, Скамурра) – 42:44' (5x5)
Комментарии
- 27 августа 2021
-
03:31
- 26 августа 2021
-
23:27
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:47
-
21:21
-
21:15
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:14
-
17:59
-
17:52
-
17:36
-
17:26
-
17:16
-
17:06
-
16:42
Партнерский контент