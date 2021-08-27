Свечников: хочу ещё минимум восемь лет выступать в «Каролине», быть «ураганом»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после продления контракта с клубом на восемь лет поделился впечатлениями от выступления за «Каролину».

«Для меня это было достаточно лёгким решением. Я хочу ещё минимум восемь лет выступать в «Каролине». Хочу быть «ураганом». У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом. В прошлом сезоне мы во втором раунде проиграли «Тампе», которая взяла Кубок Стэнли. Вылет из плей-офф немного расстраивает. Но это были «Лайтнинг», и если бы мы их выбили – думаю, смогли бы зайти далеко. А так у нас хорошая команда, и мы способны быть силой в важных матчах.

Вообще я провёл отличные три года здесь и рад, что проведу ещё восемь. Каролина – особое место, и такой её делают наши ребята в раздевалке. Многие наши парни весёлые, и у меня каждый день отличное настроение. То, ради чего мы собрались – дарить всем радость и побеждать в каждом матче», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.