Уодделл: то, что Свечников получает контракт на 4 миллиарда 620 млн рублей, его не изменит

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал продление контракта с форвардом Андреем Свечниковым.

«Спасибо Марку Гандлеру, который представлял интересы Андрея. С первого дня, когда мы начали переговоры, речь шла о долгосрочном контракте. У нас сразу был компромисс по сроку, и оставалось найти правильные цифры. Мы разговаривали несколько месяцев, но последние три недели были самыми активными. Мы рады, что Андрей остаётся с нами надолго. Видим его как ключевого игрока «Каролины», который уже сейчас играет важную роль в команде. Если говорить о бизнесе, то мы считаем, что удачно вложили деньги.

Уход Хэмилтона – послание? Не думаю. Но я был сегодня в нашем офисе продаж билетов, и там большой ажиотаж. Так что мы ждём, что фанаты будут с нами. Мы все работаем на то, чтобы сделать «Каролину» лучше и сильнее. А для этого мы должны сохранять ключевых игроков на долгие годы. У нас потрясающие болельщики, и мы хотим их вознаградить своей игрой. Так что контракт с Андреем – это способ сказать «спасибо» нашим фанатам, потому что они его давно и крепко любят.

Андрей – потрясающий спортсмен и отличный одноклубник. Он всецело посвящает себя хоккею. И то, что молодой человек получает контракт на 4 миллиарда 620 миллионов рублей, никоим образом его не изменит. Он с самого детства показывает себя очень старательным и скромным парнем», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ на русском языке.