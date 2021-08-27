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Свечников: бонусы по контракту? Отдам эти деньги родителям, они останутся в семье

Свечников: бонусы по контракту? Отдам эти деньги родителям, они останутся в семье
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями от продления контракта с клубом на восемь лет.

«Мне свои чувства объяснить трудно, но это очень эмоциональный момент в жизни. Мой телефон разрывается, все звонят или пишут, поздравляют. Моя семья, друзья и близкие. Мой старший брат дозвонился, и мы поболтали. Он тоже был очень рад. А это для меня самое главное – когда рада моя семья.

Бонус к контракту? Я даже об этом не думал, но, скорее всего, отдам эти деньги своим родителям. Они останутся в семье», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.

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