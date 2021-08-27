Флетчер: переговоры о продлении контракта с Клодом Жиру начнём после сезона

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана команды Клода Жиру.



«Мы хорошо пообщались с Клодом и его агентом Пэтом Бриссоном. На данный момент наш план заключается в том, чтобы провести сезон и приступить к переговорам уже после его завершения.



Такой подход устраивает обе стороны. Клод – наш капитан, выдающийся хоккеист, и я рассчитываю, что мы найдём способ продлить наши отношения.



Но сейчас я думаю, что нам нужно сначала провести сезон, а потом оценить ситуацию, чтобы понять, в каком мы состоянии, и сделать то, что устроит всех», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В следующем году 33-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом.