Флетчер: переговоры о продлении контракта с Клодом Жиру начнём после сезона
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана команды Клода Жиру.
«Мы хорошо пообщались с Клодом и его агентом Пэтом Бриссоном. На данный момент наш план заключается в том, чтобы провести сезон и приступить к переговорам уже после его завершения.
Такой подход устраивает обе стороны. Клод – наш капитан, выдающийся хоккеист, и я рассчитываю, что мы найдём способ продлить наши отношения.
Но сейчас я думаю, что нам нужно сначала провести сезон, а потом оценить ситуацию, чтобы понять, в каком мы состоянии, и сделать то, что устроит всех», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В следующем году 33-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом.
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