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Магистр «Что? Где? Когда?» провела хоккеистам «Сибири» семинар по финансовой грамотности

Магистр «Что? Где? Когда?» провела хоккеистам «Сибири» семинар по финансовой грамотности
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Магистр «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко провела семинар по финансовой грамотности для хоккеистов «Сибири».

«В любой момент к вам может подойти харизматичный человек с дорогими часами в костюме и с улыбкой показать красивый ролик с другим спортсменом.

Через 15 минут вы уже перестанете его понимать и снова начнёте думать про хоккей. Отдаёте ему деньги – теряете их – начинаете нервничать – плохо играете, и всё это превращается в замкнутый круг.

Главное для вас – это хоккей. Поэтому моя задача – рассказать, почему спортсмены теряют деньги, как это предотвратить и что делать с заработанными средствами», – цитирует Овдеенко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Также Овдеенко отметила, что спортсмены – это уязвимая категория, они получают хорошую зарплату, но загружены играми и тренировками и им некогда думать о финансовых вопросах.

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