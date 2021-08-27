Магистр «Что? Где? Когда?» провела хоккеистам «Сибири» семинар по финансовой грамотности

Магистр «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко провела семинар по финансовой грамотности для хоккеистов «Сибири».



«В любой момент к вам может подойти харизматичный человек с дорогими часами в костюме и с улыбкой показать красивый ролик с другим спортсменом.



Через 15 минут вы уже перестанете его понимать и снова начнёте думать про хоккей. Отдаёте ему деньги – теряете их – начинаете нервничать – плохо играете, и всё это превращается в замкнутый круг.



Главное для вас – это хоккей. Поэтому моя задача – рассказать, почему спортсмены теряют деньги, как это предотвратить и что делать с заработанными средствами», – цитирует Овдеенко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Также Овдеенко отметила, что спортсмены – это уязвимая категория, они получают хорошую зарплату, но загружены играми и тренировками и им некогда думать о финансовых вопросах.