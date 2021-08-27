Алексеев — о семинаре по финансовой грамотности: он особенно полезен для молодых ребят

Защитник «Сибири» Константин Алексеев поделился мнением о семинаре по финансовой грамотности для игроков клуба. Спикером была магистр «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко.

«Такой семинар особенно полезен для молодых ребят, которые входят в профессиональный хоккей и только начинают зарабатывать деньги. Спикер описала нам самые простые инструменты, которые, в первую очередь, позволяют не потерять собственные деньги, следить за своими расходами и грамотно тратить.

Я лично в своём возрасте с этими базовыми вещами уже знаком, даже знаю чуть больше. Но для молодых игроков очень важно узнать это, чтобы не совершать какие-то ошибки в будущем», – цитирует Алексеева официальный сайт КХЛ.

Перед семинаром Овдеенко отметила, что спортсмены – это уязвимая категория, они получают хорошую зарплату, но загружены играми и тренировками и им некогда думать о финансовых вопросах.