Дюшарм: Прайс должен быть на сборах с самого начала

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал, когда голкипер Кэри Прайс приступит к тренировкам, а также прокомментировал решение не защищать Прайса перед драфтом расширения НХЛ.

«Он не так давно прилетел в Монреаль. На следующей неделе у меня будет больше информации. Он должен быть на сборах с самого начала. Если не с начала, то вскоре после открытия предсезонного лагеря.



Не защитили перед драфтом? Я не волновался. Я понимал, что шанс потерять Кэри есть, но клуб принял такое решение, просчитав все варианты. Мы имели все основания полагать, что он останется с нами», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее клуб сообщал, что хоккеисту в июле сделали операцию. Период его восстановления должен составить от 10 до 12 недель.