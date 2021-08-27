Дюшарм: один игрок, кем бы он ни был, не сможет заменить Ши Уэбера

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал о том, что не думает, что в новом сезоне команда будет другой.

«Один игрок, кем бы он ни был, не сможет заменить Ши Уэбера. Вся команда, каждый из нас должен немного прибавить, сделать шаг вперёд. Только так мы справимся, и Ши показал, как это нужно делать.

Не думаю, что у нас будет совсем другая команда. Да, Ши не будет в составе в новом сезоне, но появится Савар. Он играет в таком же ключе. Форвард Джейк Эванс сможет взять на себя часть обязанностей Дано. Каждый год кто-то приходит, а кто-то уходит, но костяк нашей команды прошёл через многое, и мы рассчитываем, что каждый из нас будет прогрессировать. Мы надеемся, что некоторые ребята внесут более существенный вклад в игру команды», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, следующий сезон Ши Уэбер пропустит из-за большого количества травм. Возможно, игрок завершит карьеру.