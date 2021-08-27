«Торпедо» представило новую форму с элементами айдентики 800-летия Нижнего Новгорода
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Нижегородское «Торпедо» представило новую форму на сезон-2021/2022, сообщает официальный «Твиттер» команды. Она выполнена с использованием элементов специальной айдентики 800-летия Нижнего Новгорода.
Напомним, по итогам прошлого сезона нижегородцы набрали 67 очков в 60 матчах регулярного чемпионата, заняли восьмое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили казанскому «Ак Барсу» в четырёх матчах.
В первом матче чемпионата-2021/2022 «Торпедо» дома сыграет с «Витязем» 2 сентября, затем встретится на выезде с «Ак Барсом» 5 сентября, а потом проведёт полноценную домашнюю серию, по ходу которой сыграет с «Сибирью», «Сочи» и СКА.
Ранее сообщалось, что Дамир Жафяров продлил контракт с клубом на один сезон.
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