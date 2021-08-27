Лукашенко жёстко раскритиковал сборную Беларуси по хоккею после поражения от Польши

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскритиковал сборную Беларуси по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре олимпийской квалификации на Игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай)

«Должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так — будем, как вчера великие хоккеисты. Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается двадцать человек. Ну как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги. Я уже министра и Головченко предупредил. Они: дай, Беларуськалий, дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат. А то поехали и удивили весь мир в Токио со знаком «минус». Физкультура есть, а большого спорта нет», – цитирует Лукашенко Pressball.by.

В следующем матче Беларусь сыграет с Австрией 27 августа в 16:15 мск.