«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче за третье место на Кубке губернатора Челябинской обла

Сегодня, 27 августа, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоуса» ярославский «Локомотив» с минимальным счётом обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче за третье место на Кубке губернатора Челябинской области – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Единственную шайбу забросил Егор Коршков на 19-й минуте. Ему ассистировали Рид Буше и Рушан Рафиков.

По ходу турнира «Локомотив» уступил на групповом этапе «Трактору» (0:3), «Автомобилисту» (1:2 Б) и «Сибири» (2:3). Новосибирцы уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Трактору» (2:3).



Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первом матче чемпионата-2021/2022 «Сибирь» в гостях сыграет с «Трактором» 3 сентября, «Локомотив» примет рижское «Динамо» на день раньше.