«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче за третье место на Кубке губернатора Челябинской обла
Поделиться
Сегодня, 27 августа, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоуса» ярославский «Локомотив» с минимальным счётом обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче за третье место на Кубке губернатора Челябинской области – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу забросил Егор Коршков на 19-й минуте. Ему ассистировали Рид Буше и Рушан Рафиков.
Кубок губернатора Челябинской области. За 3-е место
27 августа 2021, пятница. 11:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Буше, Рафиков) – 18:22' (5x5)
По ходу турнира «Локомотив» уступил на групповом этапе «Трактору» (0:3), «Автомобилисту» (1:2 Б) и «Сибири» (2:3). Новосибирцы уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Трактору» (2:3).
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первом матче чемпионата-2021/2022 «Сибирь» в гостях сыграет с «Трактором» 3 сентября, «Локомотив» примет рижское «Динамо» на день раньше.
Комментарии
- 27 августа 2021
-
13:17
-
13:09
-
12:22
-
11:22
-
10:58
-
10:41
-
10:19
-
09:42
-
09:29
-
09:11
-
08:54
-
08:31
-
08:16
-
03:31
- 26 августа 2021
-
23:27
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:47
-
21:21
-
21:15
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:23
-
19:07
Партнерский контент