Директор «Нефтехимика»: в чемпионате ждут серьёзные испытания, но мы готовы к ним

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2021/2022 КХЛ.
«Финансирование клуба остаётся практически на уровне прошлого года, но с небольшим увеличением. Как и в прошлом году, тем более, что у нас есть теперь опыт работы при ограниченном бюджете, мы строим свою работу исходя из наших финансовых возможностей.
Разработан чёткий, грамотный план мероприятий по обеспечению команды всем необходимым для успешного выступления в предстоящем чемпионате.
У нас молодая команда, средний возраст которой 23 года, средний рост 186 см, средний вес 83 кг. По ходу предсезонки мы провели 9 контрольных игр, в которых одержали 5 побед, причём подряд. Приняли участие в престижном турнире памяти Ромазана в Магнитогорске, где заняли второе место.
Пока у команды всё идёт по намеченному плану. У нас нет шапкозакидательских настроений. Вместе с главным тренером Олегом Юрьевичем Леонтьевым прекрасно понимаем, что предсезонные матчи и игры чемпионата – это две разные вещи. Понимаем, что нас в чемпионате, как и других наших соперников ждут серьёзные испытания. Но мы готовы к ним», – цитирует Ларионова официальный сайт клуба.
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