Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скабелка: отсутствие Максима Шалунова? Это было наше решение

Скабелка: отсутствие Максима Шалунова? Это было наше решение
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча за третье место на Кубке губернатора Челябинской области с «Сибирью» (1:0).

«Такая хорошая, трудовая игра. Первый и третий периоды были за нами, второй – за «Сибирью». В целом сыграли дисциплинировано в обороне и создали достаточное количество моментов, чтобы счёт был не 1:0. Но получилось так, как получилось.

Этим матчем мы завершили свою предсезонную работу. Теперь есть время восстановиться и подготовиться к регулярному чемпионату.

Отсутствие Максима Шалунова? Это было наше решение. У него была короткая предсезонная подготовка и он сыграл три матча за четыре дня. Шалунов принял участие в тренировке, получил другую нагрузку и теперь готовится к чемпионату», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче за 3-е место на Кубке губернатора Челябинской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021