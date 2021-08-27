Скабелка: отсутствие Максима Шалунова? Это было наше решение

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча за третье место на Кубке губернатора Челябинской области с «Сибирью» (1:0).



«Такая хорошая, трудовая игра. Первый и третий периоды были за нами, второй – за «Сибирью». В целом сыграли дисциплинировано в обороне и создали достаточное количество моментов, чтобы счёт был не 1:0. Но получилось так, как получилось.



Этим матчем мы завершили свою предсезонную работу. Теперь есть время восстановиться и подготовиться к регулярному чемпионату.



Отсутствие Максима Шалунова? Это было наше решение. У него была короткая предсезонная подготовка и он сыграл три матча за четыре дня. Шалунов принял участие в тренировке, получил другую нагрузку и теперь готовится к чемпионату», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.