Генменеджер «Ак Барса»: скрывать нечего, мы ведём переговоры с агентом Хафизуллина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валлиулин рассказал об интересе к защитнику петербургского СКА Динару Хафизуллину.



«На данный момент он – игрок СКА. Думаю, у многих клубов есть интерес к нему, это опытный защитник, который поиграл на чемпионатах мира, провёл много матчей в КХЛ. Скрывать нечего, мы ведём переговоры с его агентом. СКА хочет с ним расстаться, они уведомили игрока об этом. Если мы с ним придём к компромиссу, то хотели бы видеть его в команде», – цитирует Валиуллина официальный сайт КХЛ.

Динар Хафизуллин в прошедшем сезоне по ходу регулярного первенства провёл за СКА 41 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи.