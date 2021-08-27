Кирилл Капризов посетил тренировку ЦСКА
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов посетил тренировку московского ЦСКА, сообщает официальный «твиттер» армейцев.
«Давно не виделись, Кирилл», – написала пресс-служба ЦСКА под фотографией с Капризовым на странице в «Твиттере».
Ранее была информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА на $ 10 млн, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае если не будет заключён новый контракт с «Миннесотой».
Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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