Кудашов прокомментировал подписание контракта с Клинкхаммером

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание контракта с форвардом Робом Клинкхаммером.

«Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера. Опытный хоккеист. Уверены, что он добавит мощи нашей атаке. Планируем его пробовать на разных позициях и ролях. В команде здоровая конкуренция, поэтому данное приобретение нам очень поможет. Важно, что Роб может сыграть в любой спецбригаде.

На ближайших тренировках оценим состояние игрока. Надеемся на его помощь уже в первых матчах сезона», — цитирует Кудашова официальный сайт бело-голубых.



В прошедшем сезоне хоккеист выступал за минское «Динамо» и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 26 очков: забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач, а также пять игр в плей-офф.



Ранее хоккеист также выступал в КХЛ за омский «Авангард» и казанский «Ак Барс», а в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Питтсбург Пингвинз», «Аризону Койотс» и «Оттаву Сенаторз».



Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Динамо» начнёт чемпионат-2021/2022 домашней серией. Сначала москвичи встретятся с минским «Динамо» 3 сентября, затем сыграют с «Сибирью» 5 сентября и «Авангардом» — 8 сентября.