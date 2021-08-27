Сборная Франции обыграла Италию во втором туре квалификаций к ОИ-2022

Сегодня, 27 августа, на «Арене-Рига» в Латвии сборные Франции и Италии встречались в рамках олимпийской квалификации на Игры в Пекине (Китай), которые состоятся в 2022 году. По итогам матча французы одержали победу со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).



На 24-й минуте Саша Трей открыл счёт в матче после передач Юго Галле и Тима Бозона, на 34-й Саша Трей реализовал большинство и увеличил преимущество сборной Франции. Ему ассистировали Александр Тексье и Флорьян Шакиашвили.

В первом туре олимпийской квалификации Франция обыграла Венгрию (5:3), Италия крупно уступила Латвии (0:6).



Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.