Овечкин посетил матч 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив»
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присутствует на матче 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». К 40-й минуте счёт во встрече равный — 1:1.
35-летний форвард является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.
Напомним, ранее Овечкин подписал новый контракт с «Кэпиталз». Соглашение рассчитано на 5 лет, зарплата составит $ 47,5 млн. Кэпхит — $ 9,5 млн в год.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
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