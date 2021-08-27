Валиуллин: планируем подписать иностранца. С этой целью освобождали легионерскую позицию

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб не планирует подписывать иностранного голкипера.
«У нас три очень хороших вратаря — Игорь Бобков каждую игру добавляет, показал свой уровень в финале TANECO Кубка чемпионов. На подходе Тимур Билялов, а Артур Ахтямов провёл хорошие игры в предсезонке. Если мы будем подписывать легионеров, то это точно будут не вратари.
Планируем пописывать легионеров? Да, планируем. С этой целью освобождали легионерскую позицию — расстались с Тревором Мёрфи. Мы ищем, смотрим. Дмитрий Вячеславович Квартальнов уже сказал, рынок в НХЛ только открывается, проходят первые сборы. Мы ведём мониторинг. Как только интересные нам фамилии будут всплывать — возможно, последуют подписания», — цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.
- 27 августа 2021
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