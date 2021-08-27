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«Динамо» обыграло «Амур» и вышло в финал Кубка мэра Москвы

«Динамо» обыграло «Амур» и вышло в финал Кубка мэра Москвы
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Сегодня, 27 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с хабаровским «Амуром» в рамках Кубка мэра Москвы и одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

На 2-й минуте хабаровчане открыли счёт благодаря голу Никиты Пивцакина с передач Игната Коротких и Кирилла Слепца, на 24-й динамовцы в большинстве отыгрались после гола Оскара Линдберга с передач Андрея Сергеева и Вадима Шипачёва. На 28-й минуте Дмитрий Рашевский впервые в матче вывел «Динамо» вперёд — ему ассистировали Андрей Педан и Вадим Шипачёв.

На 32-й минуте «Амур» в большинстве сравнял счёт благодаря голу Доминика Машина. Его ассистенты — Михал Йордан и Илья Зубов. На 51-й минуте Рашевский оформил дубль с передач Эрика О’Делла и Оскара Линдберга.

Кубок мэра Москвы. Группа А
27 августа 2021, пятница. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Пивцакин (Коротких, Слепец) – 01:26'   1:1 Линдберг (Сергеев, Шипачёв) – 23:55' (5x4)   2:1 Рашевский (Педан, Шипачёв) – 27:05' (5x5)   2:2 Машин (Йордан, Зубов) – 31:15' (5x4)   3:2 Рашевский (О'Делл, Линдберг) – 50:51' (5x5)

Таким образом «Динамо» заняло первое место в группе A и вышло в финал, где встретится с «Куньлунь Ред Стар», «Амур» сыграет в матче за третье место с «Витязем».

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