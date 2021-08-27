На Совете директоров «Авангарда» решили, что сезон-2022/2023 клуб начнёт в Омске

27 августа состоялось очередное заседание Совета директоров хоккейного клуба «Авангард», сообщает официальный сайт клуба.
Одним из главных вопросов Совета директоров стало возвращение «Авангарда» в Омск. Была представлена и утверждена подробная дорожная карта по переезду в Омск по окончании сезона-2021/2022, а также план продвижения новой Арены. Сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.
Кроме того, был утверждён бюджет клуба на предстоящий сезон, включая расходы на возвращение команды в Омск и дополнительную команду, появившуюся в системе ХК «Авангард» — клуб ВХЛ «Омские крылья».
Социальный проект Клуба «Урок в школах» начнёт свою работу в омском регионе с нового учебного года. С 1 сентября при поддержке правительства Омской области в 10 школах Омска урок хоккея будет запущен как третий урок физкультуры, в дальнейшем количество школ планируется увеличить до 30.
По итогам Совета директоров команде КХЛ была поставлена задача-минимум на сезон 2021/2022. По аналогии с предыдущим сезоном — победа в Восточной конференции и выход в финал Кубка Гагарина.
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