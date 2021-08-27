Кудашов: через несколько дней про эти игры никто не вспомнит

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Амуром» на Кубке мэра Москвы (3:2).

«Скажем так, начало было медленным — и моментов мало создавали. Начиная со второго периода, прибавили в движении, забили нужные голы. Ненужные удаления у нас были, которые мы пытаемся исправить. Эти игры, они другие, про них через несколько дней никто не вспомнит. В каждой игре преследуются какие-то свои задачи, наработки, сочетания. Это даже не нужно обсуждать как какую-то черту.

Сегодня ряд игроков играли на других позициях, молодые ребята пробовали новые роли. Поэтому пока продолжаем готовиться. У нас есть наработки некоторых сочетаний, можно так сказать, связок. По ходу игр, может быть, будем их менять, а может быть, и не будем. Какие-то заготовочки у нас есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.