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Алексей Кудашов рассказал, когда Роб Клинкхаммер сыграет первый матч за «Динамо»

Алексей Кудашов рассказал, когда Роб Клинкхаммер сыграет первый матч за «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда новичок команды форвард Роб Клинкхаммер дебютирует за бело-голубых.

«Клинкхаммер сегодня присоединился к команде, завтра вы его увидите. В каком звене я его вижу? Да вы подождите, парень прилетел день назад, летел 20 часов. Завтра запускаем процесс, сразу бросаем его в команду.

Завтра Войнова не будет, но с ним всё нормально, он будет играть. Почему сегодня не играл Галиев? Ротация. Первый матч Ерёменко? Команда выиграла, значит, всё нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, завтра, 28 августа, «Динамо» встретится с «Куньлунем» в финале Кубка мэра Москвы.

Контракт с канадским нападающим Клинкхаммером подписан на один сезон.

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