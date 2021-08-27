Алексей Кудашов рассказал, когда Роб Клинкхаммер сыграет первый матч за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда новичок команды форвард Роб Клинкхаммер дебютирует за бело-голубых.

«Клинкхаммер сегодня присоединился к команде, завтра вы его увидите. В каком звене я его вижу? Да вы подождите, парень прилетел день назад, летел 20 часов. Завтра запускаем процесс, сразу бросаем его в команду.

Завтра Войнова не будет, но с ним всё нормально, он будет играть. Почему сегодня не играл Галиев? Ротация. Первый матч Ерёменко? Команда выиграла, значит, всё нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, завтра, 28 августа, «Динамо» встретится с «Куньлунем» в финале Кубка мэра Москвы.

Контракт с канадским нападающим Клинкхаммером подписан на один сезон.