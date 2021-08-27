«Торпедо» обыграло «Сочи» на предсезонном турнире в Петербурге

Сегодня, 27 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга нижегородское «Торпедо» встречалось с «Сочи» и одержало победу со счётом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0).



На шестой минуте Энди Мили вывел торпедовцев вперёд, забив с передач Теодора Леннстрёма и Кенни Агостино, на 6-й минуте сочинцы сравняли счёт — Никита Феоктистов отличился после ассистов Богдана Якимова и Андрея Баканова. На 10-й минуте Михаил Воронков снова вывел вперёд нижегородцев — ему ассистировал Андрей Белевич. На 16-й минуте «Торпедо» отличилось в меньшинстве 3х5 — Сергей Гончарук забил с передач Антона Шенфельда и Марка Марина.



На 22-й минуте сочинцы отыграли одну шайбу усилиями Дениса Вихарёва, которому помогли отличиться Кирилл Пилипенко и Никита Феоктистов, на 28-й снова забросили торпедовцы: Шенфельд забил после пасов Зията Пайгина и Артёма Михеева, на 33-й Гончарук оформил дубль после ассиста Егора Мартынова, а шестую шайбу «Торпедо» забросил Даниэль Заар с передач Леннстрёма и Элли Мили.

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