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«Торпедо» обыграло «Сочи» на предсезонном турнире в Петербурге

«Торпедо» обыграло «Сочи» на предсезонном турнире в Петербурге
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Сегодня, 27 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга нижегородское «Торпедо» встречалось с «Сочи» и одержало победу со счётом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0).

На шестой минуте Энди Мили вывел торпедовцев вперёд, забив с передач Теодора Леннстрёма и Кенни Агостино, на 6-й минуте сочинцы сравняли счёт — Никита Феоктистов отличился после ассистов Богдана Якимова и Андрея Баканова. На 10-й минуте Михаил Воронков снова вывел вперёд нижегородцев — ему ассистировал Андрей Белевич. На 16-й минуте «Торпедо» отличилось в меньшинстве 3х5 — Сергей Гончарук забил с передач Антона Шенфельда и Марка Марина.

На 22-й минуте сочинцы отыграли одну шайбу усилиями Дениса Вихарёва, которому помогли отличиться Кирилл Пилипенко и Никита Феоктистов, на 28-й снова забросили торпедовцы: Шенфельд забил после пасов Зията Пайгина и Артёма Михеева, на 33-й Гончарук оформил дубль после ассиста Егора Мартынова, а шестую шайбу «Торпедо» забросил Даниэль Заар с передач Леннстрёма и Элли Мили.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2021, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Мили (Леннстрём, Агостино) – 05:11' (5x5)   1:1 Феоктистов (Якимов, Баканов) – 05:45' (5x5)   2:1 Варнаков (Белевич) – 09:14' (5x5)   3:1 Гончарук (Шенфельд, Марин) – 15:45' (4x5)   3:2 Вихарев (Пилипенко, Феоктистов) – 21:51' (5x4)   4:2 Шенфельд (Пайгин, Михеев) – 27:33' (5x4)   5:2 Гончарук (Мартынов) – 32:22' (5x5)   6:2 Заар (Леннстрём, Мили) – 56:31' (5x4)
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