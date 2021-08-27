Сборная Латвии разгромила Венгрию в квалификации ОИ-2022, забив 8 шайб в 3-м периоде

Сегодня, 27 августа, на «Арене-Рига» сборная Латвии встречалась с Венгрией в рамках квалификации на Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай), и одержала победу со счётом 9:0 (1:0, 0:0, 8:0).
На 8-й минуте Янис Якс открыл счёт с передач Родриго Аболса и Роберта Букартса, на 41-й Рудольф Балцерс увеличил преимущество латвийцев после ассиста Рональда Кениньша. На 43-й минуте забросил уже сам Кениньш с передачи Балцерса, а на 52-й Теодор Блюгерс забросил четвёртую шайбу Латвии. Ему ассистировали Балцерс и Лаурис Дарзиньш. На 55-й минуте забросил Аболс с передач Кениньша и Букартса, на 55-й Балцерс оформил дубль. На 57-й минуте отличился Блюгерс с передач Ральфа Фрейбергса и Букартса, на 59-й Балцерс оформил хет-трик с передач Дарзиньша и Микса Индрашиса, а через 13 секунд ещё одну шайбу забросил Кениньш — ему ассистировали Балцерс и Аболс.
Напомним, что в первом матче квалификации Латвия обыграла Италию 6:0, Венгрия уступила Франции 3:5.
- 27 августа 2021
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