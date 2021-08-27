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Сборная Латвии разгромила Венгрию в квалификации ОИ-2022, забив 8 шайб в 3-м периоде

Сборная Латвии разгромила Венгрию в квалификации ОИ-2022, забив 8 шайб в 3-м периоде
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Сегодня, 27 августа, на «Арене-Рига» сборная Латвии встречалась с Венгрией в рамках квалификации на Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай), и одержала победу со счётом 9:0 (1:0, 0:0, 8:0).

На 8-й минуте Янис Якс открыл счёт с передач Родриго Аболса и Роберта Букартса, на 41-й Рудольф Балцерс увеличил преимущество латвийцев после ассиста Рональда Кениньша. На 43-й минуте забросил уже сам Кениньш с передачи Балцерса, а на 52-й Теодор Блюгерс забросил четвёртую шайбу Латвии. Ему ассистировали Балцерс и Лаурис Дарзиньш. На 55-й минуте забросил Аболс с передач Кениньша и Букартса, на 55-й Балцерс оформил дубль. На 57-й минуте отличился Блюгерс с передач Ральфа Фрейбергса и Букартса, на 59-й Балцерс оформил хет-трик с передач Дарзиньша и Микса Индрашиса, а через 13 секунд ещё одну шайбу забросил Кениньш — ему ассистировали Балцерс и Аболс.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 2-й тур
27 августа 2021, пятница. 20:00 МСК
Латвия
Окончен
9 : 0
Венгрия
1:0 Якс (Аболс, Букартс) – 07:18' (5x4)   2:0 Балцерс (Кениньш) – 40:32' (5x5)   3:0 Кениньш (Балцерс) – 42:51' (5x5)   4:0 Блюгерс (Балцерс, Дарзиньш) – 51:54' (5x4)   5:0 Аболс (Кениньш, Букартс) – 54:35' (5x4)   6:0 Балцерс (Кениньш) – 54:58' (5x5)   7:0 Блюгерс (Фрейбергс, Букартс) – 56:31' (5x5)   8:0 Балцерс (Дарзиньш, Индрашис) – 58:23' (5x4)   9:0 Кениньш (Балцерс, Аболс) – 58:36' (5x5)

Напомним, что в первом матче квалификации Латвия обыграла Италию 6:0, Венгрия уступила Франции 3:5.

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