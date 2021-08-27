Сборная Словакии обыграла команду Польши во втором туре квалификации к ОИ-2022

Сегодня, 27 августа, в Братиславе (Словакия) на «Арене имени Ондрея Непелы» сборные Словакии и Польши встречались в рамках олимпийской квалификации на Игры в Пекине (Китай), которые состоятся в 2022 году. По итогам матча словаки одержали победу со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
На 9-й минуте Кристиан Поспишил открыл счёт в матче после передач Адама Ружички и Петера Черешняка, на 25-й отличился Либор Гудачек с передач Черешняка и Мартина Герната, а на 27-й Милош Роман сделал счёт крупным. Ему ассистировали Юрай Слафковски и Шимон Немец.
На 31-й минуте поляки забросили в большинстве — забил Кристиан Дзюбиньский с передач Аляна Лищарчика и Арона Хмелевски, на 32-й при игре 5х4 отличился Петер Цегларик после ассистов Гудачека и Томаша Юрчо, а на 49-й Ружичка забросил пятую шайбу словаков. Ему отдавали передачу Поспишил и Роберт Лантоши.
Напомним, в первом туре обе команды одержали победы: Словакия выиграла у Австрии (2:1), Польша обыграла Беларусь (1:0).
- 27 августа 2021
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