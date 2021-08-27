Брагин — об удалениях: думаю, в дальнейшем таких безответственных решений не будет

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Северстали» на Турнире имени Пучкова в Петербурге (2:3).



«Был плохой первый период, неудачно вошли в игру. Во втором и третьем уже неплохо играли, но надо, конечно, забивать. Опять появились необязательные удаления. Разговариваем постоянно с ребятами на эту тему. Думаю, в дальнейшем таких безответственных решений не будет.



Во-первых, они забили впятером против троих. Плюс в первом голе была ошибка нашего игрока. Не сказал бы, что они выстрадали, мы не имеем права на такие ошибки.



Нестабильность Морозова? Да, один матч он сыграет здорово, потом начинаются проблемы. Поэтому и сняли его сегодня.



С «Северсталью» мы открываем сезон. Конечно, разберём эту игру, посмотрим, что можно улучшить. Будем готовиться», — цитирует Брагина официальный сайт СКА.

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