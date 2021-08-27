Свечков: думаю, все сделают выводы и у нас 2 сентября получится одержать победу

Нападающий петербургского СКА Фёдор Свечков прокомментировал поражение от «Северстали» на Турнире имени Пучкова в Петербурге (2:3).
«На первый период вышли немного неготовыми, пропустили две шайбы. Во втором начали добавлять, третий сыграли, считаю, получше, но не удалось дожать, забить третий гол. Ну и «Северсталь» ушла в глухую оборону.
Каков будет настрой на первый матч с «Северсталью» в КХЛ после поражения? Лучше вообще не проигрывать, но так уже случилось. Думаю, все сделают выводы и у нас 2 сентября получится одержать победу.
«Северсталь» изменилась после прошлого сезона? Хороший вопрос человеку, который раньше не играл в КХЛ. За «Северсталью» в прошлом году не следил.
Конечно, тут уровень выше, чем в юниорской сборной, чем в ВХЛ. Это новый этап, на который мне так или иначе придётся переходить. Нужно адаптироваться и показывать свой лучший хоккей.
Одно из изменений в правилах состоит в том, что нельзя брать тайм-аут после проброса. До сих пор сложно учитывать все тонкости. Но в течение сезона точно всё будет понятно. Скорее всего, перед сезоном с нами поговорит кто-то из судей и всё объяснит», — цитирует Свечкова официальный сайт СКА.
- 27 августа 2021
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