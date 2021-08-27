Ларионов: порадовало, что наши ребята не опустили руки и играли коллективно до конца

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от Финляндии (0:3) в рамках Турнира четырёх наций в Чехии.



«С победой сборную Финляндии, они сыграли дисциплинированно и заблокировали много бросков. Те моменты, что у них были, они реализовали. Порадовало, что наши ребята не опустили руки и играли коллективно до самого конца.



Мы свои моменты реализовать не смогли по ряду причин — это и блестящая игра вратаря соперника, и то, что мы создавали ему мало помех. Есть над чем работать в этом аспекте. Нужно находить пути выигрывать матчи, в которых имеешь такое преимущество, какое было у нас. Это процесс, он требует времени. Получили пищу для размышлений. В таких матчах иногда рождаются звёзды, которые могут впоследствии менять исход игры.



Решение по завтрашнему составу? Пока нет. Обсуждаем каждого игрока, даём оценку. Есть идеи, но сразу после матча не станем этого делать. Нужно, чтобы туман осел, улеглись эмоции. Посмотрим, где можем усилиться.



Доволен ли игрой тех, кто ещё в апреле играл на ЮЧМ? Да, их игра радует. Ясно, что для такого возраста характерны взлёты и падения, тем более сложно проводить две игры подряд, выступая против хоккеистов на год старше. Вечерний матч, затем дневной — видно, что не хватает свежести. Но в целом я ими доволен, интересная конкуренция», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

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