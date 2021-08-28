Генменеджер «Филадельфии»: прошлый сезон отнял пару лет жизни. Поклялся, что изменим клуб

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер рассказал об изменениях в составе команды после пропуска плей-офф Кубка Стэнли в минувшем сезоне.



«Я не смогу пережить ещё один такой сезон, каким был прошлый. Он отнял у меня несколько лет жизни, как и у остальных. Это не стоит того.



В конце прошлого сезона я поклялся, что мы внесём изменения в состав, потому что эта ситуация неприемлема. Думаю, что я сдержал своё слово.



Мы настойчиво стремились изменить нашу команду. Мы предприняли много шагов. Нам нравится думать, что мы улучшили команду. Время покажет, что из этого выйдет», — приводит слова Флетчера североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».