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Генменеджер «Филадельфии»: прошлый сезон отнял пару лет жизни. Поклялся, что изменим клуб

Генменеджер «Филадельфии»: прошлый сезон отнял пару лет жизни. Поклялся, что изменим клуб
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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер рассказал об изменениях в составе команды после пропуска плей-офф Кубка Стэнли в минувшем сезоне.

«Я не смогу пережить ещё один такой сезон, каким был прошлый. Он отнял у меня несколько лет жизни, как и у остальных. Это не стоит того.

В конце прошлого сезона я поклялся, что мы внесём изменения в состав, потому что эта ситуация неприемлема. Думаю, что я сдержал своё слово.

Мы настойчиво стремились изменить нашу команду. Мы предприняли много шагов. Нам нравится думать, что мы улучшили команду. Время покажет, что из этого выйдет», — приводит слова Флетчера североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

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