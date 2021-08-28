Лундквист: был в 3 днях от возвращения в Вашингтон. Но какая-то инфекция атаковала сердце

Вратарь Хенрик Лундквист рассказал о том, что мог присоединиться к «Вашингтон Кэпиталз» в конце прошлого сезона. Швед планировал возобновить карьеру после операции на открытом сердце, но этому помешал перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
«Я узнал о перикардите за три дня перед планировавшимся возвращением в Вашингтон. Я был очень близок к возвращению. Было очень сложно снова через всё это проходить, но это была совершенно другая история по сравнению с операцией.
У меня была какая-то инфекция, которая каким-то образом атаковала сердце и осталась там. Было довольно-таки больно. На протяжении пяти дней я чувствовал себя очень плохо и просто лежал с болями в груди.
Весной у меня случилась пара рецидивов, которые стали напоминанием. Я должен был слушать организм и принять решение», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
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