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Лундквист: был в 3 днях от возвращения в Вашингтон. Но какая-то инфекция атаковала сердце

Лундквист: был в 3 днях от возвращения в Вашингтон. Но какая-то инфекция атаковала сердце
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Вратарь Хенрик Лундквист рассказал о том, что мог присоединиться к «Вашингтон Кэпиталз» в конце прошлого сезона. Швед планировал возобновить карьеру после операции на открытом сердце, но этому помешал перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

«Я узнал о перикардите за три дня перед планировавшимся возвращением в Вашингтон. Я был очень близок к возвращению. Было очень сложно снова через всё это проходить, но это была совершенно другая история по сравнению с операцией.

У меня была какая-то инфекция, которая каким-то образом атаковала сердце и осталась там. Было довольно-таки больно. На протяжении пяти дней я чувствовал себя очень плохо и просто лежал с болями в груди.

Весной у меня случилась пара рецидивов, которые стали напоминанием. Я должен был слушать организм и принять решение», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

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