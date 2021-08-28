Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лундквист рассказал о том, почему решил вставить сердечный клапан коровы

Лундквист рассказал о том, почему решил вставить сердечный клапан коровы
Комментарии

Вратарь Хенрик Лундквист рассказал о том, что в будущем ему потребуется ещё одна операция на сердце, чтобы вставить механический клапан. В январе Лундквист предпочёл вставить сердечный клапан коровы, потому что хотел вернуться в НХЛ и желает вести активный образ жизни после ухода из хоккея.

«Механический клапан не рекомендуется для активной жизни, потому что вместе с ним надо принимать разжижители крови, а я в этом не заинтересован.

Хоккей был главной причиной принятия такого решения (Вставить сердечный клапан коровы. — Прим. «Чемпионата»), но также я думал о том, что буду делать после окончания карьеры. Я снова хочу кататься на лыжах. Я не делал этого года с 2003-го. А до этого катался в 1998-м или вроде того», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
«Два величайших игрока без Кубка. Подумай». Луонго предложил Лундквисту запустить подкаст
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021