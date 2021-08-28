Лундквист рассказал о том, почему решил вставить сердечный клапан коровы

Вратарь Хенрик Лундквист рассказал о том, что в будущем ему потребуется ещё одна операция на сердце, чтобы вставить механический клапан. В январе Лундквист предпочёл вставить сердечный клапан коровы, потому что хотел вернуться в НХЛ и желает вести активный образ жизни после ухода из хоккея.

«Механический клапан не рекомендуется для активной жизни, потому что вместе с ним надо принимать разжижители крови, а я в этом не заинтересован.

Хоккей был главной причиной принятия такого решения (Вставить сердечный клапан коровы. — Прим. «Чемпионата»), но также я думал о том, что буду делать после окончания карьеры. Я снова хочу кататься на лыжах. Я не делал этого года с 2003-го. А до этого катался в 1998-м или вроде того», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ на русском языке.