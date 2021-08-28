«Межсезонье прошло великолепно». Таварес рассказал о восстановлении после сотрясения мозга

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес заявил, что восстановился после сотрясения мозга и травмы колена, которые получил во время розыгрыша Кубка Стэнли.



«Межсезонье прошло для меня великолепно с точки зрения здоровья. Я продолжу работать над собой, постараюсь стать ещё лучше, восстановиться насколько это возможно.



Мне очень помогло, что у меня было время. Действительно повезло, что после инцидента не было никаких нагрузок. Я вышел из больницы, чувствуя себя очень неплохо, не было никаких проблем и рецидивов.



Просто я постепенно приходил в себя, набирал форму. Так что межсезонье прошло очень хорошо, со мной всё в полном порядке. Все в хоккейном сообществе здорово меня поддерживали», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» Таварес попал под силовой приём защитника Бена Чиарота и упал на лёд, а проезжавший в этот момент рядом форвард «Хабс» Кори Перри случайно ударил его коленом в голову.