А. Свечников — о влиянии жизни в США: иногда забываю какие-то слова, говорю английские

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о влиянии жизни в США на менталитет.



«Произвожу ли я впечатление американизированного человека? Я в 16 лет переехал в Америку, у меня не было репетиторов, но я всё равно старался учить английский.



Я всё равно русский. Мы играем в хоккей в Америке, но мы всё равно русские. Иногда забываю какие-то слова, говорю вместо них английские, но это нормально», — приводит слова Свечникова группа «Канал НХЛ» во «Вконтакте».

Ранее «Каролина Харрикейнз» объявила о подписании долгосрочного контракта с нападающим Андреем Свечниковым. Соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.