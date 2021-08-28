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Во втором сезоне лиги «Трудовые Резервы» примут участие более 100 любительских команд

Во втором сезоне лиги «Трудовые Резервы» примут участие более 100 любительских команд
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В сентябре стартует второй сезон чемпионата хоккейной лиги ВФСО «Трудовые Резервы» для любительских команд. В сезоне-2021/2022 примут участие более 100 коллективов из Москвы и Московской области. Подробности нового сезона сообщил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.

«В августе «Трудовые Резервы» начали в Москве самый масштабный предсезонный турнир в истории любительского хоккея, в котором принимают участие 80 команд. Он продлится до середины сентября, и по его итогам команды будут поделены по силам на дивизионы на предстоящий сезон. И уже в сентябре хоккейная лига «Трудовые Резервы» начнёт свой второй сезон чемпионата для любительских команд, в котором примут участие более 100 коллективов. При этом в первом сезоне стартовали 48 команд, а среди участников и призёров сезона-2020/2021 были представители госкорпорации «Ростех», Сбербанка России, компаний «Рособоронэкспорт», «Мосцветторг», «Трансмашхолдинг» и других.

Как и в сезоне-2020/2021, несмотря на то, что турнир для любителей, всё будет организовано на профессиональном уровне. Матчи чемпионата пройдут на лучших площадках Москвы, а финальные встречи снова состоятся в Сочи на олимпийском объекте — в ледовом дворце «Айсберг». На всех матчах будут работать профессиональные бригады судей Федерации хоккея Москвы. Перед каждым матчем чемпионата в раздевалках игроков будут ждать вода и спортивное питание, а на разминку лигой всегда предоставляются шайбы. Команды играют три периода по 20 минут «чистого» времени с перерывом в 15 минут на заливку и уборку льда после первого периода. Традиционно в конце каждой встречи организаторами награждаются лучшие игроки матча.

Хоккейная лига «Трудовые Резервы» активно продвигает турнир на медиаресурсах: все матчи каждого тура в прямом эфире показывает официальный YouTube-канал. Помимо трансляций, на канале публикуются обзоры лучших моментов каждого матча, истории команд и еженедельные влоги. Кроме видеоматериалов, в соцсетях лиги можно увидеть профессиональные фотографии с каждой встречи, оперативные и текущие новости из жизни команд и их болельщиков. Особо отмечу, что на официальном сайте хоккейной лиги ведётся подробная статистика по каждой команде и по каждому игроку. Это уникальный ситуация в практике любительского хоккея», — сказал Галаев.

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