Витолиньш: Знарок сидит на матчах Латвии наверху с рацией и передаёт нам информацию

Харийс Витолиньш рассказал о роли Олега Знарка в сборной Латвии.

«Мы всегда на связи. Олег сидит наверху, у него рация, и он передаёт информацию, которую видит, так что у нас есть полная картина», — приводит слова Витолиньша латвийский журналист Ульвис Броже на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера, 27 августа, на «Арене-Рига» сборная Латвии встречалась с Венгрией в рамках квалификации на Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай), и одержала победу со счётом 9:0 (1:0, 0:0, 8:0). Рудольф Балцерс оформил хет-трик, Родриго Аболс, Рональд Кениньш и Теодор Блюгерс забросили по две шайбы. В первом матче квалификации Латвия обыграла Италию 6:0, Венгрия потерпела поражение в матче с Францией — 3:5.