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«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Салавата» в товарищеском матче

«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Салавата» в товарищеском матче
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Сегодня, 28 августа, в Уфе на стадионе «Дворец спорта» «Салават Юлаев» и «Металлург» встречались в рамках товарищеского матче. В этой встрече магнитогорцы обыграли хозяев площадки со счётом 5:2 (2:0, 0:0, 0:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 августа 2021, суббота. 11:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карпов (Лайпсик, Прохоркин) – 06:00' (5x5)   0:2 Кошелев (Юров) – 11:43' (5x5)   1:2 Маннинен (Гранлунд) – 25:12' (5x4)   2:2 Маннинен (Науменков, Газимов) – 29:33' (5x4)   2:3 Голдобин (Карри, Хультстрём) – 37:56' (5x4)   2:4 Коростелёв (Карри, Хультстрём) – 43:45' (5x4)   2:5 Коробкин (Чибисов) – 51:12' (5x5)

На 7-й минуте Максим Карпов вывел «Металлург» вперёд. В середине первого периода Семён Кошелев с передачи Данилы Юрова увеличил преимущество магнитогорцев. На 26-й минуте Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, а ещё через четыре минуты сравнял счёт. Тем не менее На 38-й минуте Николай Голдобин вновь вывел «Металлург» вперёд. На старте третьего периода Никита Коростелёв забросил четвёртую шайбу. Точку в матче на 52-й минуте поставил Егор Коробкин.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между «Авангардом» и ЦСКА.

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