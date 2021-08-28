«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Салавата» в товарищеском матче

Сегодня, 28 августа, в Уфе на стадионе «Дворец спорта» «Салават Юлаев» и «Металлург» встречались в рамках товарищеского матче. В этой встрече магнитогорцы обыграли хозяев площадки со счётом 5:2 (2:0, 0:0, 0:0).

На 7-й минуте Максим Карпов вывел «Металлург» вперёд. В середине первого периода Семён Кошелев с передачи Данилы Юрова увеличил преимущество магнитогорцев. На 26-й минуте Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, а ещё через четыре минуты сравнял счёт. Тем не менее На 38-й минуте Николай Голдобин вновь вывел «Металлург» вперёд. На старте третьего периода Никита Коростелёв забросил четвёртую шайбу. Точку в матче на 52-й минуте поставил Егор Коробкин.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между «Авангардом» и ЦСКА.