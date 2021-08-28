С. Фёдоров: «Спартак» здорово играл в атаке, игроки ЦСКА были немного пассивны

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча за 5-е место Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (5:2).



«Одинаково ли ровно удалось провести матч? Не совсем. Второй период был тяжёлым для нас. Хотя ребята правильно отреагировали, собрались после первых семи минут. «Спартак» здорово играл в атаке, мы были немного пассивны.



Насколько оптимальным был состав? Плюс-минус те ребята, которые сегодня выступали, готовятся к регулярному сезону. Конечно, мы не забываем молодых ребят, которые проделали огромную работу. Всегда будем их привлекать в какие-то моменты.



Проверка боем перед началом сезона. Ребята показали неплохой командный хоккей», — приводит слова Фёдоров официальная страница ЦСКА в «Твиттере».

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