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Третьяк объяснил, почему Тихонов принял роковое решение не взять Харламова на Кубок Канады

Третьяк объяснил, почему Тихонов принял роковое решение не взять Харламова на Кубок Канады
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Президент ФХР, экс-голкипер сборной СССР Владислав Третьяк объяснил, почему главный тренер команды Виктор Тихонов не взял Валерия Харламова на Кубок Канады в 1981 году.

«Конечно, это уже был не тот Харламов. Он тяжело восстанавливался после аварии 1976 года. Харламов провёл хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не хотел рисковать потому, что с канадцами у нас намечались жёсткие матчи. Помню, как в 1972 году его целенаправленно выбивали. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за риска», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».

Харламов погиб в автокатастрофе 27 августа 1981 года. В сентябре сборная СССР, в состав которой он не попал, выиграла Кубок Канады, победив в финале канадцев со счётом 8:1.

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