«Динамо» — о Яшкине на Кубке мэра Москвы: замечены скауты «Аризоны»
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Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин посетил матч Кубка мэра между московским «Динамо» и «Амуром» (3:2). На это отреагировала пресс-служба бело-голубых в «Твиттере».
«На Кубке мэра замечены скауты «Аризоны», — говорится в сообщении.
Яшкин подписал с «Койотс» однолетний контракт на $ 3,2 млн.
В составе «Динамо» нападающий провёл два последних сезона. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ. Яшкин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 38 шайб и отдал 22 результативных передачи.
Напомним, вчера, 27 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с хабаровским «Амуром» в рамках Кубка мэра Москвы и одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
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