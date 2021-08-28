«Динамо» — о Яшкине на Кубке мэра Москвы: замечены скауты «Аризоны»

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин посетил матч Кубка мэра между московским «Динамо» и «Амуром» (3:2). На это отреагировала пресс-служба бело-голубых в «Твиттере».



«На Кубке мэра замечены скауты «Аризоны», — говорится в сообщении.

Яшкин подписал с «Койотс» однолетний контракт на $ 3,2 млн.

В составе «Динамо» нападающий провёл два последних сезона. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ. Яшкин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 38 шайб и отдал 22 результативных передачи.

Напомним, вчера, 27 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с хабаровским «Амуром» в рамках Кубка мэра Москвы и одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).