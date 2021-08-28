Вудкрофт: мы дали себе шанс бороться за путёвку на Олимпиаду дальше

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над Австрией (5:2) во втором туре квалификации на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).

«Мы много говорили, как важно хорошо начать матч. Но всё пошло не по плану. В команду, которая проводила свой первый матч вчера вечером и должна была быть уставшей, мы вдохнули жизнь. У них было больше энергии, чем у нас. К тому же наши удаления позволили им взять игру под свой контроль.

В перерыве мы спокойно поговорили о критериях, по которым выбрали для выступления на олимпийской квалификации именно этих игроков. И одной из вещей, которая объединяет их всех, был характер. Я сказал, что именно он нужен нам, чтобы вернуться в эту игру и в гонку за Олимпийские игры.

Мы должны представить страну так, как она того заслуживает: с гордостью, с характером, с душой к игре. Мы также сделали небольшие перестановки в звеньях, объединив самых сильных духом игроков. Думаю, именно их огромная работа наконец вселила в команду то вдохновение, которое было таким необходимым для того, чтобы вернуться в матч и выиграть его.

Я не кричал на ребят. Просто спокойно сказал им, что они представляют свою страну – и должны представить её правильно. Также сказал о том, что они все – очень сильные игроки, также они сильны духом. И именно дух сейчас должен вести нас вперёд. У нас нет оправданий, все здесь хорошо подготовлены и обязаны взять на себя роль лидеров. Стась, Комаров, Шарангович сильно зажгли команду. Этот огонёк был нам необходим, и мы его получили.

Такой камбэк очень много значит для команды. Но нам всё ещё предстоит много работы, матч со Словакией. Сегодня мы дали себе шанс бороться за путёвку на Олимпиаду дальше. Мы очень этому рады», – цитирует Вудкрофта официальный сайт федерации хоккея Беларуси.